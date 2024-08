L'argentino Nico Gonzalez è sempre più vicino alla Juventus. I contatti tra Fiorentina e club bianconero delle ultime ore hanno portato a un accordo di massima per l'acquisto del cartellino sulla base di una cifra attorno ai 38 milioni di euro, suddivisi in 32-33 milioni di euro più 5 di bonus pagabili in più esercizi.

Nelle prossime ore, dopo aver sistemato alcuni dettagli, dovrebbe arrivare anche l'annuncio ufficiale che porterà quindi Nico Gonzalez alla Juventus a titolo definitivo, dopo tre anni passati alla Fiorentina. Per l'argentino è pronto un contratto quinquennale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA