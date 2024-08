Max Gazzè e Modena City Ramblers su palco di 'Liberi Tutti'

Max Gazzè e Orchestra Popolare del Saltarello, Aldo Cazzullo e Moni Ovadia, Modena City Ramblers, Paolo Benvegnù, Il Solito Dandy, Postino, Alex Neri e Salvatore Frega con Electrosymphonic Orchestra. Sono alcuni degli ospiti di Liberi Tutti, il festival organizzato dal Comune di Sesto Fiorentino (Firenze) nell'ambito delle celebrazioni per l'80esimo anniversario della Liberazione.

Nove appuntamenti a ingresso libero, si precisa in una nota, in programma da sabato 31 agosto a domenica 8 settembre in piazza Vittorio Veneto a Sesto Fiorentino (Firenze). A tagliare il nastro, il 31 agosto, saranno i 20 finalisti dello ZoMusic Contest. Max Gazzè salirà sul palco di piazza Vittorio Veneto l'1 settembre in occasione del Concerto della Liberazione di Sesto Fiorentino. Con lui sul palco l'Orchestra Popolare del Saltarello, per un concerto che intreccerà i brani più noti dell'artista con ritmi e atmosfere delle orchestre popolari e delle tradizioni. Si continua il 2 settembre con il folk dei Modena City Ramblers, un concerto particolare per celebrare il trentennale di 'Riportando tutto a casa', album d'esordio della band. Paolo Benvegnù, outsider della musica prestato al cantautorato, all'indie e al rock, salirà sul palco il 3 settembre, seguito il giorno successivo da Il Solito Dandy che presenterà il nuovo singolo 'Irresistibile'. In cartellone anche Postino, medico-cantautore fiorentino, il dj e producer Alex Neri, il compositore Salvatore Frega e l'Electrosymphonic Orchestra. Non solo musica, ma anche teatro con 'Il Duce Delinquente', spettacolo che il giornalista e scrittore Aldo Cazzullo e l'attore e drammaturgo Moni Ovadia presenteranno il 7 settembre, con le musiche di Giovanna Famulari. Liberi Tutti si chiuderà domenica 8 settembre nel segno della tradizione, con il concerto della Banda Musicale di Sesto Fiorentino.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA