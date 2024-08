Gioco delle tre carte, altri 12 multati in centro a Firenze

Dodici persone sono state multate, in quattro diversi interventi della Polizia municipale a Firenze, per il gioco delle tre carte nel centro storico. Il primo intervento, precisa Palazzo Vecchio in una nota, risale al 19 agosto in piazza Santa Maria Maggiore: le pattuglie hanno colto in flagrante quattro stranieri e per tutti è scattata la violazione alla specifica ordinanza sindacale (sanzione da 400 euro). Sono stati inoltre sequestrati gli 'strumenti del lavoro' e 300 euro di provento dell'attività illecita. Altri interventi sono avvenuti nella zona di piazza Duomo: complessivamente, si spiega, sono state quattro le persone multate, per le quali è scattato anche un ordine di allontanamento per 48 ore. Anche in questo caso sono stati sequestrati gli 'arnesi del mestiere' e 80 euro. Altre quattro persone sono state fermate ieri pomeriggio sempre in piazza Duomo. Anche per loro, oltre alla sanzione da 400 euro, è scattato l'ordine di allontanamento. Sequestrati tappetini e campanelle utilizzati per svolgere l'attività illecita.

Per l'assessore alla sicurezza e alla Polizia municipale Andrea Giorgio "si conferma l'importanza della nuova ordinanza che fornisce ai nostri agenti della Polizia municipale e alle forze dell'ordine uno strumento più efficace. Sono ormai tantissime le azioni fatte dalla Polizia municipale, le sanzioni, i sequestri e gli ordini di allentamento emessi, frutto di un impegno costante e anche della collaborazione con commercianti e cittadini che segnalano".



