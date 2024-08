Fallita nidificazione tartaruga marina su spiaggia Elba

E' fallita la nidificazione di una tartaruga marina davanti alla spiaggia di Morcone, nel Comune di Capoliveri, all'isola d'Elba (Livorno). La Caretta Caretta, spiega in una nota Legambiente Arcipelago toscano, è arrivata il 23 agosto intorno alle 20.30 di fronte al tratto di spiaggia dove già tre anni fa nidificò una tartaruga, ma è stata disturbata da alcuni turisti che si sono tuffati in mare con la maschera per vederla da vicino.

"Il controllo delle tracce fatto stamattina dai volontari di Legambiente Arcipelago Toscano lungo tutto la spiaggia di Morcone non ha dato nessun risultato" spiega Legambiente che "invita tutti gli operatori balneare e turistici e gli ospiti di Morcone a segnalare immediatamente la presenza di tracce di nidificazione o di una tartaruga marina in mare o sulla spiaggia". Nell'ottobre del 2021, ricorda Legambiente, nel nido della tartaruga marina di Morcone i ricercatori dell'Arpat e delle Università di Siena e Pisa trovarono 85 uova, 72 delle quali schiuse. Isa Tonso, responsabile del progetto tartarughe Marine di Legambiente e Parco nazionale Arcipelago toscano sostiene che quest'anno "a Morcone purtroppo è stato fatto tutto quel che non bisogna fare quando si avvista una tartaruga marina vicino o su una spiaggia. Mamma tartaruga è stata disturbata proprio in uno dei momenti più delicati, mentre cercava di raggiungere una spiaggia per nidificare, e questo, tra l'altro, è anche un reato, visto che si tratta di animali protetti dalla legge italiana e dal direttive europee".



