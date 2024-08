Cade da spalletta del ponte a Prato, grave giovane

I vigili del fuoco sono intervenuti la notte scorsa in Piazza Europa, presso il ponte alla Vittoria per soccorrere un giovane caduto dalla spalletta nella ciclabile sottostante: il ferito, di circa 20 anni secondo quanto spiegato, è stato recuperato con tecniche Speleo alpino fluviale e issato sopra a una barella appesa all'autoscala, fino alla sede stradale, dove è stato affidato ai sanitari che hanno praticato le manovre di rianimazione. Il giovane è stato poi trasportato in codice rosso in ospedale.

Insieme ai vigili del fuoco sul posto è intervenuta anche la Polizia di Stato: accertamenti sono in corso da parte degli agenti per accertare la dinamica della caduta.



