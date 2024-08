Pienza omaggia Piero Piccioni, un concerto a 20 anni dalla morte

A 20 anni dalla morte del compositore Piero Piccioni, avvenuta il 23 luglio 2004, il borgo senese di Pienza ne celebra il ricordo con il concerto 'Il jazz nel grande cinema italiano', in programma sabato 24 agosto in piazza Pio II. A interpretare alcune tra le più belle musiche di Piccioni sarà la figlia Valentina accompagnata da Antonio Siringo al pianoforte e da Rogério Botter Maio al contrabbasso.

Il concerto nasce dall'intenso rapporto tra Pienza e la famiglia Piccioni e vuole ripercorrere la carriera del prolifico compositore di colonne sonore di film, morto nel luglio del 2004. Piccioni debuttò come pianista, inizialmente con lo pseudonimo di Piero Morgan, nel 1938 alla radio. Considerato uno dei più noti compositori e pianisti di jazz e di musica leggera, Piccioni ha firmato in carriera oltre 100 colonne sonore. Tanti i registi che hanno affidato al suo genio musicale le loro pellicole, tra cui Mario Monicelli, Luigi Comencini, Luchino Visconti, Antonio Pietrangeli, Bernardo Bertolucci, Roberto Rossellini e Vittorio De Sica. Intenso il suo rapporto con Albero Sordi, di cui era considerato l'alter ego musicale: per lui Piccioni ha musicato quasi tutti i film, da 'Polvere di stelle' a 'Incontri proibiti', da 'Finche' c'è guerra c'è speranza' a 'Un italiano in America'.



