Furto di Rolex al Forte dei Marmi, due denunciati

Un uomo di 34 anni e una donna di 32, entrambi di origine romena, sono stati denunciati dalla Polizia per il furto di un orologio Rolex in oro portato via lo scorso 14 agosto a Forte dei Marmi (Lucca) a una 75enne.

Da quanto spiegato dalla Questura, la vittima era stata avvicinata, nei pressi del Cimitero di Forte dei Marmi, da una donna che "con il solito pretesto di chiedere informazioni, con mossa fulminea le ha sfilato il Rolex". Le indagini degli investigatori del commissariato di Forte dei Marmi, grazie anche al contributo fondamentale delle immagini del sistema di videosorveglianza cittadino, hanno consentito di individuare la presunta colpevole e il suo complice che la attendeva con lo sportello aperto a bordo di un'auto presa a noleggio nel Nord Italia. I due denunciati, in concorso, per furto erano già noti alle forze dell'ordine per reati analoghi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA