Auto: campionato Gt al Mugello, Aston Martin parte davanti

All'autodromo del Mugello di Scarperia (Firenze) è in svolgimento la penultima tappa stagionale del Campionato italiano Gran Turismo Sprint.

Nelle prove libere della categoria Gt3 si è imposto l'equipaggio composto da Mattia Di Giusto e William Alatalo su Aston Martin Vantage Amr. La coppia italo-finlandese ha fatto segnare il miglior tempo nella sessione pomeridiana girando in 1'47''552, risultato poi il crono più veloce di giornata. Al mattino si erano invece imposti il romano Daniele D'Amato e il russo Timur Guslavskiy su Ferrari 296 con il tempo di 1'47''578. Dietro ai leader di giornata si sono piazzati gli equipaggi formati dal potentino Rocco Mazzola e dal foggiano Pietro Delli Guanti su Audi R8 Lms e il duo svizzero-finlandese, Jasin Ferati e Luka Nurmi, su Ferrari 296. Non hanno brillato i leader del campionato, il padovano Mattia Michelotto e il belga Gilles Stadsbader su Lamborghini Huracan Gt3 Evo2: nelle due sessioni di prove hanno fatto segnare nell'ordine il 12/o e il 18/o crono.

Nella categoria riservata alle vetture Gt Cup, si è imposto l'avellinese Ferdinando D'Auria (Lamborghini Huracan St Evo2).

Domani, nelle sessioni di qualifiche delle 9,20 e delle 10,10, si assegneranno le pole position valevoli per le gare in programma a partire dalle 15,10 di sabato 24 marzo e dalle 14,40 di domenica 25 marzo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA