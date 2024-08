A Gerfalco torna il Festival delle Viole

Il Festival delle Viole torna a Gerfalco, piccolo borgo del Grossetano. Il via della XIV edizione il 24 agosto, alle 19, con un omaggio alla musica inglese del Seicento, utilizzando anche strumenti originali dell'epoca, per proseguire fino all'1 settembre. Il Festival delle Viole, con la direzione artistica di Alessandro Pierini, è la prima rassegna italiana dedicata alla viola da gamba, un antico e nobile strumento molto in voga tra il XV e il XVII secolo, che ogni anno riunisce a Gerfalco, piccolo paese di origine medievale e porta d'ingresso della Riserva naturale delle Cornate e Fosini nel comune di Montieri, musicisti e affermati concertisti di valore internazionale per quanto riguarda la musica antica e barocca.

Sabato la manifestazione si apre con il concerto 'Fantasia.

L'arte del contrappunto in Inghilterra tra i regni di Giacomo I e Carlo I (1603-1649)', che si tiene nell'antica chiesa di San Biagio: in scena l'Ensemble Il Concerto di Viole (ingresso libero fino esaurimento posti), composto da Roberto Gini (viola da gamba soprano, tenore, bassa), Patxi Montero (viola da gamba, soprano, tenore, bassa) e Marco Angilella (viola da gamba bassa) che eseguiranno musiche di Christopher Simpson, William White, Thomas Lupo, John Coperario, Orlando Gibbons e Tobias Hume.

Ingresso libero fino a esaurimento dei posti. La rassegna prosegue poi il 25 nella Pieve di San Michele e Paolo a Montieri con il concerto 'Le Viole de Caractère. Le Kannel d'Amour'.

Il festival è organizzato dal Comune di Montieri con il sostegno del Parco nazionale delle Colline Metallifere, della Regione Toscana, della Fondazione Kurt Redel Stiftung e il supporto tecnico di Music Pool (programma su: https://www.eventimusicpool.it/event-type/festival-delle-viole-2 024/).



