Minivan fuori strade finisce sotto un cavalcavia nel Senese

Un minivan con a bordo sei turisti è finito sotto un cavalcavia dopo essere uscito fuori strada mentre percorreva la statale 223 nel territorio del comune di Siena. Nell'incidente, avvenuto intorno alle 8:43 a Fogliano, nessuno sarebbe rimasto ferito in modo grave: tre giovani, tra i 20 e i 24 anni, sono stati trasportati in codice 2 alle Scotte.

Lievi, da codice 1, le conseguenze per altre tre persone. Sul posto sono intervenuti, insieme ai sanitari inviati dal 118 e alle forze dell'ordine, i vigili del fuoco che con il personale Speleo alpino fluviale, ha recuperato i 6 a bordo del minivan affidandoli poi ai sanitari. La carreggiata nord della statale è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e il successivo recupero dell'automezzo incidentato.

Altre sette persone sono rimaste ferite in modo lieve nel ribaltamento di un furgone sulla Vecchia Aurelia fra Grosseto e Braccagni. L'incidente è avvenuto alle 13.54. I feriti sono stati portati al pronto soccorso del Misericordia di Grosseto.

Intervenuti inoltre i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.





