Madre e figlio in salvo da incendio di abitazione a Prato

Madre e figlio si sono messi in salvo da un incendio di un'abitazione, stamani, a Prato, in via dell'Alloro. Sul posto i pompieri. Entrambi sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale Santo Stefano. La donna, 45 anni, in codice giallo, il figlio, 26 anni, in codice verde.

Sono stati attivati i protocolli della maxi-emergenza. E' intervenuta anche la polizia. Secondo una prima ricostruzione, le fiamme sono partite da una camera da letto di un appartamento al primo piano dell'edificio. I pompieri hanno spento il rogo.

Avviati accertamenti di polizia giudiziaria per stabilire le cause dell'incendio. Sul posto è intervenuta anche la polizia di Stato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA