Incendio in stabile all'Isolotto, appartamento resta inagibile

Un appartamento resta inagibile nel condominio di tre piani dell'Isolotto, a Firenze, dove ieri sera si è sviluppato un incendio, che ha costretto i vigili del fuoco all'evacuazione di sei famiglie, poi rientrate a fine emergenza nelle loro abitazioni. L'allontanamento degli inquilini è stato necessario a scopo precauzionale per i fumi che hanno invaso il vano scale. Secondo quanto emerge al momento, la causa dell'incendio sarebbe di natura accidentale.

L'emergenza c'è stata in via delle Acacie e i pompieri sono intervenuti in forze. Le fiamme, visibili all'esterno, sono partite dall'interno dell'appartamento all'ultimo piano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA