Dopo una pausa di qualche giorno da domani a Firenze torna l'allerta per il caldo. Per oggi, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, è stato confermato il codice verde ma da domani - come riportato dal bollettino elaborato dal Dipartimento di epidemiologia del Servizio sanitario regionale del Lazio - scatterà quello giallo che interesserà anche sabato.

Oggi, infatti, la temperatura massima percepita sarà di 35 gradi, domani e dopodomani di 36 gradi.



