'Turbativa aste giudiziarie', sequestrati immobili a Pistoia

La Guardia di finanza pistoiese ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip su richiesta della Procura della città toscana, nei confronti di un commercialista di Pistoia, della sua consorte e della figlia ritenuti responsabili, si spiega in una nota delle Fiamme gialle, "di plurime condotte di turbativa di aste giudiziarie". Il sequestro riguarda immobili per un valore complessivo di mercato stimato in oltre un milione di euro.

Le indagini, condotte dal nucleo di polizia economico finanziaria di Pistoia, avrebbero consentito di ricostruire che il commercialista e sua moglie, "dopo il pignoramento, su istanza dei creditori, di diversi immobili già nella loro disponibilità e l'avvio delle relative procedure esecutive, ne erano illecitamente rientrati in possesso utilizzando, quale prestanome, la loro figlia. In particolare, quest'ultima si era aggiudicata tre distinte aste giudiziarie, utilizzando circa 463.000 euro fornitigli dai genitori, attraverso diverse anomale movimentazioni finanziarie". E' scattato così il sequestro di "6 unità immobiliari indebitamente riacquisite dagli indagati, poiché ritenute il profitto del delitto di turbata libertà degli incanti". Si tratta di un'abitazione nel centro storico di Pistoia, di due appartamenti e un box auto a San Marcello Piteglio, e di una struttura ricettiva e relativo parcheggio nel comune di Atone Cutigliano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA