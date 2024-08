Serravalle jazz, quattro giorni di concerti e incontri

Quattro giorni di concerti jazz, a cui si affiancano incontri con gli artisti e presentazioni di libri: è Serravalle jazz, rassegna giunta alla sua XXIII edizione, in programma dal 25 al 28 agosto a Serravalle Pistoiese (Pistoia), ospitata sia nella Rocca di Catruccio sia nell'ex-Oratorio della Vergine Assunta e, per la prima volta, nella Torre del Barbarossa. Nell'ultima giornata il consueto premio alla memoria di Renato Sellani che verrà consegnato a Gianluigi Trovesi e Gianni Coscia. Tutti gli eventi sono a ingresso libero (fino ad esaurimento posti).

Il primo concerto domenica vedrà protagonisti sul palco della Rocca di Castruccio, come da tradizione, i musicisti della BargaJazz Orchestra, diretti da Mario Raja, con un ospite speciale: il sassofonista Chris Cheek. In apertura, alle 18.15, nella cornice dell'ex-Oratorio della Vergine Assunta, Alessandra Cafiero presenta la biografia di Sidney Bechet 'Suona con gentilezza. La mia storia' alla presenza dello scrittore Franco Bergoglio. Il 26 agosto alle 21 in scena il trio guidato da Rita Marcotulli con Israel Varela e Ares Tavolazzi. In apertura doppio appuntamento: alle ore 18.15 presso l'ex-Oratorio della Vergine Assunta, seminario a cura di Lorenzo Becciani, 'Ornette Coleman e la forma del jazz che verrà'. A seguire il concerto, alle 19.30, in solo, del sassofonista Dario Cecchini presso la Torre del Barbarossa. Il 27 agosto (ore 21) presso la Rocca di Castruccio saranno in concerto Giovanni Guidi e Luca Aquino. In apertura Emerged Echoes, progetto di residenza per Serravalle Jazz 2024, curato dal trombettista Jacopo Fagioli. Nel pomeriggio alle ore 18.15 presso l'ex-Oratorio della Vergine Assunta, la presentazione, a cura di Alessandra Cafiero, del libro 'Gato Barbieri. Una biografia dall'Italia tra jazz, pop e cinema' alla presenza dell'autore Andrea Polinelli. Si chiude mercoledì 28 agosto alle 21 presso la Rocca di Castruccio con la consegna del 9/o premio Renato Sellani a Gianluigi Trovesi e Gianni Coscia, che si esibiranno in concerto con 'In Cerca Di Cibo'. Ad interagire con i due protagonisti sarà, al termine del concerto, un supergruppo composto da Nico Gori, Piero Frassi, Massimo Moriconi, Ellade Bandini e Stefania Scarinzi. Nel pomeriggio, alle 18.15, presso l'ex-Oratorio della Vergine Assunta, l'ultimo incontro del festival, a cura di Francesco Martinelli dal titolo 'Dall'opera lirica al jazz'.

Serravalle Jazz 2024 è organizzato da Fondazione Teatri di Pistoia insieme al Comune di Serravalle Pistoiese e con il sostegno di Fondazione Caript. Con questa edizione del festival, prosegue la collaborazione artistica e organizzativa di Music Pool



