Nel Senese ascolto di musica Etruschi con strumenti ricostruiti

Il Comune di Trequanda (Siena) celebra la "Giornata degli Etruschi" con un evento speciale che farà rivivere la loro musica, provando a farla ascoltare in base a studi effettati su reperti e immagini disponibili dai siti archeologici. Sabato 24 agosto (ore 18) al locale Museo Archeologico avrà luogo un concerto con gli strumenti musicali ricostruiti con studi effettuati su vari reperti di epoca etrusca. L'evento si svolge con il patrocinio del Comune e il contributo del Consiglio Regionale della Toscana. L'accompagnamento musicale sarà invece opera di Francesco Landucci.

Gli strumenti musicali sono ricostruiti in modo filologico secondo quanto consentito dai reperti disponibili, in un esercizio che, viene spiegato, "prende spunto dalle rappresentazioni di scene musicali nelle opere custodite nella Collezione Pallavicini". Il concerto si avvarrà dell'utilizzo dell'elettronica: i suoni e le melodie vengono prodotti singolarmente in tempo reale, e poi sono registrati e mandati in contemporanea, per rendere un'atmosfera "immersiva e carica di pathos, dal sapore antico ma con un tocco di modernità".



