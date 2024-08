Fiorentina: Palladino, situazione Gonzalez non ci destabilizza

''Se ci sta condizionando la situazione di Nico Gonzalez? Come già detto ho un grande rapporto con lui, ci siamo detti ciò che dovevamo, per il resto è una cosa personale fra lui e la società, si stanno parlando per trovare la soluzione migliore''. Lo ha detto Raffaele Palladino rispondendo ad una domanda sull'esterno argentino sempre più accostato alla Juventus.' 'E' inconcepibile che il mercato sia ancora aperto mentre si è iniziato a giocare - ha continuato il tecnico viola - Potrebbe destabilizzare ma per quanto ci riguarda non destabilizza nulla.

Io ho un grande gruppo e non siamo distratti da niente''.

Nel corso della conferenza stampa al Viola Park il difensore Luca Ranieri ha annunciato il rinnovo del contratto fino al 2028: ''Mancano solo le firme ma ci siamo, sono molto contento, sono alla Fiorentina da 11 anni e per me è casa''.



