Covid, in Toscana 941 nuovi casi e 22 decessi in 7 giorni

Negli ultimi sette giorni si sono registrati in Toscana 941 nuovi casi di Covid che porta il dato complessivo, da inizio pandemia, a 1.660.844 contagiati.

Rispetto alla settimana di rilevazione precedente, il numero è in calo: erano stati infatti 1.037 i casi allora.

A oggi in 2.025 risultano ancora positivi. I guariti crescono dello 0,1% (917 persone) e raggiungono quota 1.646.231 (99,1% dei casi totali). A oggi sono ricoverate in ospedale 254 persone (3 in più rispetto alla settimana precedente, più 1,2%), di cui 7 (4 in più, più 133,3%) si trovano in terapia intensiva. In 1.771 sono in isolamento a casa, perché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (1 in meno rispetto alla settimana precedente, meno 0,1%).

La lista dei decessi si aggiorna con 22 nuovi morti tra i contagiati: 15 uomini e 7 donne con un'età media di 84,6 anni, residente nelle province di Firenze (12), Pistoia (5), Massa Carrara (2), Pisa (1), Livorno (1), Grosseto (1). Da inizio pandemia sono 12.588 i deceduti.

L'andamento per provincia vede Firenze con 187 casi in più rispetto alla settimana precedente, Prato 46, Pistoia 53, Massa Carrara 50, Lucca 138, Pisa 165, Livorno 108, Arezzo 92, Siena 40, Grosseto 50.



