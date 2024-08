Conference: Palladino, Siamo carichi e vogliosi qualificarci

''C'è molta emozione per questa partita, per noi la Conference League è importantissima, siamo carichi e determinati a passare il turno''. Raffaele Palladino presenta così il playoff di andata della competizione europea che ha visto la Fiorentina nelle ultime due edizioni raggiungere altrettante finali coincise però sempre con delle sconfitte. Per il tecnico viola la sfida con gli ungheresi della Puskas Akademia, domani alle 20 al Franch, sarà l'esordio sul palcoscenico continentale.

'Faremo di tutto per disputare una grande prestazione, è fondamentale portare entusiasmo a Firenze, negli anni passati la squadra ha fatto benissimo in Conference, poi le finali si vincono o si perdono, intanto qualifichiamoci'' ha ribadito Palladino che ha intenzione di schierare dal 1' l'ex portiere del Manchester United David De Gea arrivato pochi giorni fa a parametro zero. ''Gli serve un periodo di adattamento, però ha portato grande professionalità, ha lavorato a fondo nella stagione in cui non ha giocato, domani potrebbe partire dall'inizio''.



