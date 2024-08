Venezia studia carichi anfore romane nel Tirreno

Anfore e tegole e coppi dell'antica Roma sono il tesoro custodito dai relitti di tre navi affondate nel mare Tirreno sul quale è in corso una campagna archeologica da parte dell''Università Ca' Foscari di Venezia. Si tratta di tre relitti di navi romane, la più antica datata 4/o secolo a.C., sulle quali da luglio il Dipartimento di studi umanistici dell'Ateneo veneziano, a seguito di decreto di concessione di ricerche del Ministero della Cultura, ha portato a termine una nuova breve campagna di indagini. Il progetto è condotto da Carlo Beltrame e da Elisa Costa, in collaborazione con Fondazione Azionemare, Guido Gay, e sotto la sorveglianza della Soprintendenza per il Patrimonio Subacqueo e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno, I mezzi elettronici e subacquei hanno consentito di esplorare il relitto Dae 27, dove è stato individuato un carico di tegole, coppi e anfore (forse un centinaio) posto a oltre 600 metri di profondità, tra l'Elba e Pianosa, recuperando dei campioni di materiale trasportato: in particolare sono stati portati alla luce dalle profondità una tegola, un coppo, un'anfora Dressel e una brocca monoansata. Sono poi iniziate nuove indagini sui relitti Dae 7 e Dae 39, entrambi posti nelle acque profonde tra l'isola della Gorgona e Capo Corso. Il primo è un interessante carico di centinaia di anfore greco-italiche datate al 4/o e 3/o secolo a.C. che giace a oltre 400 metri di profondità, e dal quale è stata recuperata un'anfora.

Sui relitti è stato realizzato un rilievo digitale attraverso la tecnica fotogrammetrica, che permette di ottenere un modello tridimensionale scalato e misurabile del carico, molto realistico, utile allo studio in laboratorio del volume e della portata di queste imbarcazioni.

