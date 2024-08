In incendio in villetta esplodono batterie,vigile in ospedale

Un vigile del fuoco in ospedale per accertamenti dopo l'esplosione di batterie a seguito di un incendio nella scantinato di una villetta in Versilia (Lucca): il pompiere è stato investito dall'onda d'urto.

I vigili sono intervenuti alle 12:41 con una squadra da Lucca, una da Pietrasanta e l'autobotte di Viareggio per un incendio scoppiato nello scantinato di una villetta a Bargecchia, frazione Massarosa. Il rogo ha appunto coinvolto anche delle batterie le quali, esplodendo, si spiega, hanno reso necessari accertamenti medici in ospedale per un vigile investito dall'onda d'urto. L'intervento per l'incendio è ancora in corso.



