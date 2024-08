Foto del padre morto sul lavoro,la piccola Viola l'abbraccia

Una bambina, Viola, che abbraccia la foto del padre Luca, morto il 21 marzo scorso travolto dalla terra mentre lavorava in uno scavo stradale. È l'immagine simbolo, diventata virale, della mostra fotografica itinerante 'Non numeri ma persone', curata dall'associazione nazionale sul lavoro Ruggero Toffulutti. La mostra, come riportano oggi Nazione e Tirreno, è stata organizzata a Viareggio, nella Pineta di Levante, dall'associazione 'Assemblea 29 giugno', impegnata insieme a 'Il mondo che vorrei' nel ricordo della strage di Viareggio del 29 giugno 2009. Si tratta di oltre 40 immagini di persone morte sul lavoro. Tra queste c'è Luca Giannecchini, l'operaio 51enne di Monte San Quirico morto mentre stava lavorando in uno scavo stradale a Sant'Alessio, nella periferia nord ovest di Lucca.

La mamma di Viola, Lucia, era presente all'allestimento della mostra e ha portato la figlia. Viola, vedendo la foto del padre, ha istintivamente allargato le braccia, come per abbracciarlo e la foto è stata pubblicata sui social. "E' stata Maria Nanni dell'associazione 29 giugno a cogliere l'attimo, scattando la foto - ha raccontato Valeria Parrini Toffolutti -. E' stata bravissima, appena ho visto l'immagine ho pianto. È una immagine spontanea, forte, non può lasciare indifferenti. Ci fa vedere che dietro i numeri ci sono le storie delle persone".

Tra le immagini figura anche quella di Luigi Coclite, morto nel febbraio scorso nel cantiere di via Mariti a Firenze.

"Questo è l'allestimento numero 102 della mostra e noi andremo avanti - ha concluso Parrini Toffolutti -. Annnuncio già che a inizio autunno l'esposizione sarà nella sede della Regione Toscana a Firenze e a novembre in quella dell'ateneo fiorentino".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA