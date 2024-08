Infortunio sul lavoro in un cantiere edile a Bibbona (Livorno) per un operaio di 46 anni: per cause in via di accertamento l'uomo è precipitato da un'altezza di tre metri ed è stato trasferito in ospedale a Livorno in codice rosso.

L'incidente è avvenuto verso le 9,10 e l'allarme è stato lanciato alla centrale operativa di 118 che in un primo momento aveva attivato l'elisoccorso Pegaso, poi annullato dopo l'arrivo sul posto di un'ambulanza con medico.



