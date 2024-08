Capalbio Film Festival, terza edizione a settembre

Torna a Capalbio (Grosseto), da giovedì 19 a domenica 22 settembre, l'appuntamento con la terza edizione di Capalbio Film Festival diretto da Steve Della Casa e Daniele Orazi. La manifestazione, promossa e organizzata da Fondazione Capalbio, con il sostegno del Comune e il Patrocinio di Regione Toscana, vede quest'anno l'immagine ufficiale del Festival firmata dal fotografo Gianmarco Chieregato. A lui è affidata la realizzazione del manifesto, così come avvenne per la prima edizione con Marco Delogu e nel 2023 con Vincenzo Marsiglia.

Sarà sua la Mostra che inaugurerà dal 15 settembre negli spazi espositivi del Frantoio, aperta al pubblico e visitabile per tutta la durata di Capalbio Film Festival.

Gianmarco Chieregato è un artista del ritratto, caratterizzato da un istinto unico e da una lunga esperienza, con la capacità di fissare volti e situazioni non premeditate in ritratti che egli definisce 'rubati' e che, alla spontaneità e all'immediatezza del momento, devono la loro bellezza. La foto scelta per il manifesto, scattata nel 2014 a New York, dal titolo "verso la luce" ci riporta alla dicotomia "realtà/finzione" che, pur fissando un momento preciso, ci lascia aperti a molteplici interpretazioni consentendoci di portarci in una molteplicità di mondi possibili come fa il cinema. Chieregato ha realizzato, nell'arco della sua lunga carriera, campagne fotografiche a favore di cause sociali e umanitarie. Anche la mostra, che si terrà a Capalbio, è volta a sostenere con il ricavato delle vendite, l'associazione Europa Donna che lavora per sensibilizzare le istituzioni e favorire la prevenzione e la cura dei tumori al seno. Anche quest'anno tra i temi del Festival tornano il racconto e la sceneggiatura, dal libro allo schermo, le storie e i protagonisti del passato e del presente, con un'attenzione particolare al territorio e alla sostenibilità.



