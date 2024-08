Nave ong Geo Barents attraccata a Livorno con 57 migranti

La nave ong Geo Barents è attraccata al porto di Livorno con 57 immigrati, la maggior parte adulti. Ci sono anche alcuni minori e donne. Sul porto sono state approntate le consuete operazioni di verifica e sbarco coordinate dalla prefettura le autorità marittime, personale delle forze dell'ordine e dispositivo della protezione civile. La sanità marittima è salita a bordo con la polizia di frontiera per i controlli che anticipano lo sbarco e la destinazione ai centri di accoglienza. Restano tutti in Toscana i migranti sbarcati stamani dalla nave ong Geo Barents, battente bandiera norvegese, tranne 16 minori maschi non accompagnati, destinati a una struttura in Campania. Lo riferisce la prefettura di Livorno che stamani ha approntato il sistema di accoglienza per fornire la prima assistenza ai profughi. A bordo c'erano 38 adulti (30 uomini e otto donne, di cui una incinta) e 19 minori non accompagnati. Tra questi ultimi, 16 ragazzi sono stati trasferiti a una struttura per minori in provincia di Avellino e tre ragazze, di cui una in stato interessante, sono state sistemate, da parte del Comune di Livorno, in strutture in Toscana. Gli adulti sono stati invece accolti nei centri di accoglienza straordinaria (Cas) di tutte le province toscane, di cui tre a Livorno. Le operazioni di assistenza e identificazione, spiega la prefettura labronica, "si sono svolte con la consueta, efficace capacità di risposta da parte di tutte le componenti coinvolte". "La macchina organizzativa dell'accoglienza - ha affermato il prefetto Giancarlo Dionisi - ha funzionato, come al solito, perfettamente, grazie alla straordinaria sinergia creatasi tra istituzioni e volontariato. Lo spirito inclusivo di Livorno e della Toscana garantisce sempre standard di accoglienza e assistenza adeguati alle condizioni particolarmente precarie in cui arrivano bambini, donne e uomini che sfuggono a situazioni di violenza e povertà. Queste sono le occasioni in cui la nostra comunità territoriale dimostra altissimi livelli di civiltà e di responsabilità sociale, esprimendo la propria solidarietà verso chi manifesta un bisogno primario così essenziale e urgente".

