Monterchi piange Delon 'Suo film rese celebre Madonna del Parto'

La morte di Alain Delon suscita eco pure a Monterchi (Arezzo), paese che attribuisce al film interpretato dall'attore francese, 'La prima notte di quiete' del 1972, il merito di aver dato una spinta mondiale alla conoscenza e alla divulgazione del capolavoro rinascimentale la 'Madonna del Parto' di Piero della Francesca.

C'è sempre stato infatti un legame indiretto, oggi rivendicato col lutto della scomparsa di Delon, tra l'attore e Monterchi che passa proprio per l'affresco di Piero, una delle opere più affascinanti e particolari della storia dell'arte mondiale.

Monterchi fu reso celebre da Delon grazie a quel film dove interpretava il ruolo di un professore che invitava a visitare "La Madonna del Parto", rievocando la storia del dipinto, di come fu commissionata a Piero - dal popolo e non da un nobile come invece quasi sempre era la committenza -, la figura della madre del pittore che era di Monterchi, l'attesa di Gesù Cristo bambino. All'epoca, dopo l'uscita della pellicola, le visite a Monterchi fecero registrare un'impennata. "Monterchi - commenta il sindaco Alfredo Romanelli - deve gratitudine a Delon e per questo si associa al lutto per la sua scomparsa".

Il film, diretto da Valerio Zurlini, impressionò tantissimi cinefili e colpì la critica ma soprattutto affascinò il grande pubblico dotato di sensibilità culturale al punto da invogliarlo a recarsi in Toscana. Tanti dicono di aver conosciuto per la prima volta l'affresco di Piero della Francesca e di essere andati a visitarlo a Monterchi grazie al film con Alain Delon.





