Maltempo, allagata passeggiata Viareggio con temporale

La forte intensità della pioggia caduta durante la notte ha provocato l'allagamento della Passeggiata di Viareggio (Lucca), fenomeno che non è nuovo e che dà al lungomare un 'effetto Venezia'. Rispetto, però, ad altre volte già nella prima mattinata l'acqua era sparita, resta comunque un problema da sempre irrisolto e che in passato ha provocato danni anche ai negozi che sono stati invasi dall'acqua. Inoltre alcuni cornicioni di terrazzi sono caduti e la polizia municipale è intervenuta in alcuni punti della città per provvedere a transennare per mettere in sicurezza. La pioggia a tratti continua ancora a cadere in tutta la Versilia.

Annullati diversi eventi pubblici tra quelli in programma oggi.





