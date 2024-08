Un incendio è divampato stamani a Pistoia in un appartamento in via Coluccio Salutati. Le fiamme hanno provocato un intenso fumo che ha avvolto parte dell'abitazione. Sul posto i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme, riuscendo a contenere i danni alla sola unità abitativa senza che si espandessero agli altri appartamenti e ai negozi. Non ci sono stati feriti né intossicati. In corso le operazioni per mettere sicurezza l'abitazione.



