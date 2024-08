Picchiato autista del 118 durante un soccorso in Versilia

Ancora violenza nel territorio di Viareggio (Lucca). La notte tra giovedì e venerdì, secondo quanto si apprende, i volontari della Misericordia di Torre del Lago hanno subito violenza sulla Marina da parte di extracomunitari. I sanitari erano sul posto per soccorrere un uomo, probabilmente ubriaco, ma quando i volontari sono scesi dal mezzo per effettuare il soccorso, l'autista, rimasto da solo a presidiare l'ambulanza, è stato avvicinato da uno straniero.

Lo sconosciuto gli ha chiesto di soccorrere un suo amico e l'autista ha spiegato che erano su un precedente intervento e che lo straniero avrebbe dovuto chiamare il Nue112 per segnalare l'esigenza, dopodiché la centrale unica avrebbe valutato la necessità e eventuali priorità. A questa spiegazione, l'autista è stato colpito con un pugno in pieno volto tirato dallo stesso interlocutore. L'extracomunitario poi è fuggito scagliando un fornellino da campo contro i buttafuori di un locale che erano usciti per difendere i volontari del 118 dall'aggressione.

L'episodio è accaduto a Marina di Torre del Lago dove pochi giorni fa due uomini sono stati rapinati mentre lasciavano la spiaggia. Uno è in coma all'ospedale di Livorno dopo esser stato operato alla testa a causa dei colpi ricevuti nella rapina.

Invece la notte scorsa c'è stata una maxi rissa tra bande di nordafricani sul molo di Viareggio (Lucca), nel capoluogo.

Uno di loro nello scontro è caduto in acqua ed è stato salvato da una motovedetta della guardia di Finanza che era già in zona.

Una volta tornato all'asciutto, si è allontanato assieme agli altri connazionali che hanno dato luogo allo scontro. E' stato uno dei frequenti episodi di violenza al porto di Viareggio dove le gang di extracomunitari fanno base fissa, in particolare per le attività di spaccio, ma anche per incursioni in spiaggia mirate a compiere furti a danni di bagnanti e turisti.



