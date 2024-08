Inizia con un pareggio sul campo del neopromosso Parma l'avventura in campionato di Raffaele Palladino sulla panchina della Fiorentina. Padroni di casa in vantaggio al 22' con il romeno Man con un tiro di sinistro a giro. La Viola pareggia nella ripresa alla mezz'ora con il capitano Biraghi. Sette minuti dopo espulso Pongracic del Parma, ma gli ospiti non riescono ad approfittarne.



