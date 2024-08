Furti in casa, arrestato a Rifredi con fascette 'segnaporte'

La polizia ha sventato un furto in un appartamento a Rifredi (Firenze) la notte scorsa arrestando un 40enne della Georgia a cui sono state trovate addosso le fascette trasparenti che i ladri, nei sopralluoghi dentro i condomini, applicano alle porte per sapere se i proprietari sono in casa o in vacanza. Le fascette erano anche sulle porte di altri appartamenti del palazzo, situato in via Vittorio Emanuele. Gli investigatori non escludono che possano essere utilizzati dai malintenzionati per pianificare i furti nelle abitazioni nei periodi di ferie: aprendo la porta, la fascetta cade, pertanto se nessuno apre, resta appiccicata e così il ladro sa che in quella casa i proprietari non ci sono.

A Rifredi, all'allerta è stata data al 112Nue da un condomino in vacanza al mare ma dotato di un sistema di rilevamento a distanza. In pratica, l'apparato gli ha segnalato sullo smartphone la presenza di persone sul pianerottolo in orari notturni. Due i passaggi anomali, uno all'alba del 16 agosto, poi intorno alle 1,30 della notte tra il 16 e il 17 agosto. Inoltre una telecamera puntata sull'ingresso della sua abitazione ha inquadrato uno sconosciuto che armeggiava al portone. La polizia con un'accurata ispezione del palazzo, in piena notte, ha scoperto nel locale caldaie, dietro a una porta, il 40enne georgiano. Era accovacciato, sperando di non farsi trovare. L'uomo corrisponderebbe alle immagini riprese dalla telecamera. Aveva una tessera di plastica rigida, verosimilmente usata per aprire il portone condominiale, poi un cacciavite, una torcia e una busta con le piccole fascette di plastica trasparente. I poliziotti hanno ispezionato le porte degli altri appartamenti trovando proprio lo stesso tipo di fascette inserite in mezzo alle ante. Le fascette vengono inserite piegate ad 'U', tra le ante, o tra pota e telaio. Se non cadono, vuol dire che nessuno ha aperto la porta e quindi i padroni di casa sono assenti. Il tribunale di Firenze ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare in carcere per il 40enne georgiano.



