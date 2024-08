Empoli e Monza ancora in rodaggio. Non vanno oltre lo 0-0

Empoli e Monza pareggiano 0-0 in una gara una molto intensa al "Carlo Castellani". Pochissime le occasioni da gol viste in campo, ma tante battaglie e duelli sul terreno di gioco, con i toscani più propositivi rispetto ai lombardi. Una partita davvero particolare se consideriamo che i due tecnici l'hanno vissuta non da bordo campo, ma a pochi metri l'uno dall'altro in tribuna. Infatti sia D'Aversa dell'Empoli, sia Nesta del Monza, entrambi all'esordio in campionato con i loro nuovi club, erano squalificati. Dagli spalti hanno cercato di dare qualche indicazione osservando la partita dall'alto. Ne è emersa una gara combattuta, ma come detto, poche le azioni degne di nota.



