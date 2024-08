Valditara, genitori responsabili dei danni causati dai figli

"È importante che i genitori conoscano l'interpretazione giurisprudenziale consolidata dell'art. 2048 del codice civile: sono responsabili per culpa in educando dei danni cagionati dai figli minori di età. In alcuni casi, come in questo di Firenze, il risarcimento può essere anche significativo. È fondamentale trasmettere ai propri figli valori positivi, a partire dal rispetto degli altri, imparare a dire dei NO, insegnare loro anche i doveri, e le responsabilità, che derivano dal far parte di una comunità". Lo scrive su X il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara a proposito della condanna dei genitori di un minorenne toscano accusato di aver fratturato gambe e braccia ad un ragazzino più piccolo. Il tribunale civile di Firenze ha condannato i genitori del ragazzo a risarcire 22 mila euro di danni alla famiglia della vittima ed al pagamento delle spese di giustizia. L'episodio risale a circa 4 anni fa al termine di una partita di calcetto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA