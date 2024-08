Palio di Siena, la Contrada del Leocorno vince la 'provaccia'

E' stata la contrada del Leocorno con il fantino Elias Mannucci detto Turbine sul cavallo Zentiles a vincere la 'provaccia' del Palio di Siena in vista della Carriera stasera.

Buona la partenza della Selva che ha mantenuto la prima posizione fin dopo la seconda curva di San Martino quando è sopraggiunto il Leocorno che ha preso la testa della corsa per mantenerla fino al termine del terzo giro. Questa sera alle 19 la carriera in cui le 10 Contrade si contenderanno il Drappellone realizzato dall'artista Riccardo Guasco.

