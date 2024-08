La Fiorentina ha reso noto i numeri di maglia per la stagione 2024-25: al momento il 10 resta sulle spalle di Nico Gonzalez come già l'anno scorso. Fra i nuovi Kean ha scelto il 20 già indossato durante le amichevoli, Colpani il 23, Richardson il 24, Pongracic il 5 e De Gea il 43 mentre Terracciano ha mantenuto l'1 come pure Beltran si è tenuto la maglia numero 9. Per quanto riguarda Gudmundsson dovrà essere prima ufficializzato il suo acquisto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA