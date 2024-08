Fiorentina: De Gea convocato per Parma, Nico Gonzalez no

C'è David De Gea ma non Nico Gonzalez né l'ultimo arrivato Albert Gudmundsson fra i convocati da Raffaele Palladino per la trasferta di domani a Parma che segnerà l'esordio della Fiorentina nel campionato 2024-25. Oltre all'ex portiere del Manchester United nell'elenco stilato dal tecnico viola figurano fra i neo acquisti anche il centrocampista Amir Richiardson aggregato da pochi giorni e quindi Kean, Pongracic e Colpani che già si allenano con la squadra da alcune settimane. Presente pure Amrabat la cui permanenza in viola non è da escludere dopo essere rientrato dall'esperienza in Premier League. L'assenza di Nico Gonzalez non stupisce in quanto l'argentino, specie con la conclusione dell'affare che ha portato Gudmudsson a Firenze, è al centro da tempo di voci di mercato che lo accostano sempre più alla Juventus.



