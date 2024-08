Da Milano alla Versilia per rapinare orologi di lusso, 2 arresti

Da Milano alla Versilia per rapinare orologi di lusso. La polizia del capoluogo lombardo ha arrestato due 19enni marocchini, non in regola con il permesso di soggiorno e senza fissa dimora, indiziati di essere gli autori di una violenta rapina commessa a Forte dei Marmi (Lucca) il 4 agosto ai danni di una coppia di turisti. La squadra mobile ha evidenziato modalità della rapina del tutto simili ad altre commesse a Milano nell'ultimo periodo.

Quel giorno la coppia di turisti, un olandese di 62 anni e una italiana di 59, dopo avere acquistato un orologio di lusso in un negozio del centro della località balneare, è stata aggredita da due giovani: uno ha spruzzato dello spray urticante negli occhi dell'uomo mentre il complice, dopo avere raggiunto alle spalle la donna, le ha sferrato un pugno all'altezza dell'occhio facendola cadere a terra. Dopo una breve colluttazione, nel corso della quale la donna ha ricevuto un secondo colpo alla nuca, il malvivente le ha strappato l'orologio che aveva al polso, del valore di circa 45mila euro, riuscendo a impossessarsi anche della borsa al cui interno era custodito un secondo orologio di lusso, del valore di circa 43mila euro. L'attività investigativa, condotta con uno scambio di informazioni con le squadre mobili di Lucca e Pisa e con il commissariato di Forte dei Marmi, ha consentito di individuare i responsabili che, nelle fasi immediatamente antecedenti, erano in compagnia di due donne con l'evidente funzione di palo. Gli agenti hanno riconosciuto uno dei due autori, foto segnalato solo alcuni giorni prima a Milano. Sono poi risaliti all'identità del complice, un connazionale con numerosi alias e precedenti. Le due donne sono state identificate per due sorelle di 21 e 30 anni di Pisa, entrambe note alle forze dell'ordine.

Dopo una serie di appostamenti sul territorio pisano, il 12 agosto i quattro sono stati visti salire a bordo di un'autovettura e allontanarsi in autostrada in direzione nord Italia. Nel Lodigiano la macchina è stata sottoposta a controllo: la 21enne ha tentato di occultare nella tasca portaoggetti dell'auto un orologio, poi risultato essere uno dei due rapinati a Forte dei Marmi. Il secondo orologio è stato invece trovato addosso a uno dei ragazzi. Le due sorelle sono state denunciate. Dopo la convalida per i 19enni è stata disposta la custodia cautelare in carcere.



