Calcio: Gudmundsson in viola, visite e firme con la Fiorentina

Albert Gudmundsson è arrivato a Firenze, la lunga trattativa con il Genoa si è sbloccata e l'attaccante islandese si è subito presentato per le visite mediche, cui seguiranno le firme sul contratto che lo legherà alla fiorentina a per cinque anni: "Sono molto contento, forza viola" ha dichiarato il giocatore accolto da un gruppo di tifosi.

Gudmundsson approda in prestito oneroso per 8 milioni di euro, con un obbligo di riscatto a determinate condizioni fissato a 17 milioni di euro più 3,5 milioni di eventuali bonus.

possibile a questo punto la cessione di nico gonzalez alla juventus per oltre 30 milioni più bonus.



