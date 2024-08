A Prato da Pelù a Meta e Rettore per Yoga Radio Bruno Estate

Piero Pelù, Ermal Meta, Elettra Lamborghini, Donatella Rettore, Shade, i Ricchi e Poveri e Darin come ospite internazionale. Sono alcuni degli artisti protagonisti della serata evento Yoga Radio Bruno Estate 2024, il 29 agosto in piazza del Duomo a Prato.

Sul palco anche Bnkr44, Aka 7even, Maninni, Leo Gassmann, Il Tre, Santi Francesi e Sarah. A presentare la serata Alessia Ventura ed Enzo Ferrari, con incursioni dal backstage di Georgia Passuello, Camilla Carnevali e Arianna Bertoncelli. Cast stellare, spiega una nota, per una serata rigorosamente a ingresso libero, nell'ambito della rassegna Settembre Prato è Spettacolo organizzata da Fonderia Cultart in collaborazione con il Comune di Prato.

"Siamo lieti di rinnovare la collaborazione con Radio Bruno, emittente che dal 2019 è media partner del nostro festival.

L'evento del 29 agosto è l'occasione per ascoltare sullo stesso palco gli artisti che abbiamo apprezzato in questa estate" afferma il direttore del Festival Settembre Prato è Spettacolo, Francesco Fantauzzi. "Yoga Radio Bruno Estate" significa grandi nomi della musica, festa e divertimento per i nostri ascoltatori - spiega l'editore Gianni Prandi, presidente di Radio Bruno - siamo onorati che il successo crescente di questi anni abbia consentito al nostro evento musicale di diventare uno dei più importanti dell'estate italiana. Torniamo a Prato dopo la memorabile serata di cinque anni fa, ringrazio Fonderia Cultart e il Comune di Prato per questa nuova, straordinaria, opportunità".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA