Tromba d'aria in Versilia, danni a bagni e spiagge evacuate

Non solo gli incendi delle ultime 24 ore, Ferragosto sul litorale della Versilia, tra Viareggio e Cinquale, è stato rovinato da un vento molto forte che ha alzato sabbia e messo in fuga la gente che era in spiaggia. Ci sono stati alcuni bagni che hanno subito danni alle attrezzature, tra questi anche l'Alhambra in Darsena a Viareggio, come ha reso noto su Fb il titolare Iacopo Giannini.

A Lido di Camaiore un'improvvisa tromba d'aria durata qualche minuto ha fatto scappare i clienti dentro i bar e fatto chiudere gli ombrelloni. A mezzogiorno di Ferragosto la spiaggia era vuota. C'è chi si è rifugiato in auto. Interrotte pure le premiazioni della corsa ciclistica Firenze-Viareggio.



In Alta Versilia a Seravezza il sindaco Lorenzo Alessandrini ha disposto la chiusura all'alveo del fiume nella Valle del Serra, a causa delle condizioni meteo avverse: in caso di pioggia violenta l'area fluviale è soggetta a un repentino innalzamento del livello dell'acqua con evidenti rischi alluvionali. Disposto lo sgombero delle aree meta di gitanti in cerca di fresco. A Cinquale (Massa Carrara) la protezione civile ha ordinato l'evacuazione delle spiagge.



Meteo 'impazzito' anche sul litorale di Pisa con raffiche di vento forte e mare mosso che hanno impegnato in due distinti salvataggi i vigili del fuoco. La perturbazione c'è stata dopo l'ora di pranzo A Marina di Pisa alle 13,30, a Boccadarno, la foce, c'è stato un primo intervento con un mezzo nautico dei pompieri che ha soccorso una barca col motore in avaria. A bordo c'erano due persone e un cane, tutti tratti in salvo e portati a terra senza danni. Qualche ora dopo i vigili del fuoco hanno soccorso al Gombo, nel parco di San Rossore, un'imbarcazione con quattro persone che la perturbazione aveva sbattuto contro gli scogli. I pompieri giunti con le moto d'acqua hanno recuperato la famiglia in difficoltà portandola sulla spiaggia. In entrambi gli incidenti non ci sono stati feriti. Il meteo avverso ha spazzato la costa anche a sud di Livorno. Una forte mareggiata nel golfo di Baratti, causata dalla perturbazione che nel pomeriggio ha investito tutto il litorale toscano, ha creato disagi ai bagnanti e ai diportisti, benché senza arrecare particolari danni. Mare mosso e vento forte hanno messo in difficoltà chi aveva le imbarcazioni alla fonda ed è stato difficile condurre i natanti al riparo. Alcune barche sono state spinte fin sulla spiaggia, dove si sono arenate. Insieme al forte vento, sempre nel golfo di Baratti si è sviluppato un temporale con pioggia battente che ha costretto i bagnanti ad abbandonare la spiaggia.

