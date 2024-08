Ciclismo: Sergio Meris vince in volata 77/a Firenze-Viareggio

Il ciclista Sergio Meris ha vinto in volata la 77/a edizione della classica internazionale per dilettanti, che si disputa sempre il giorno di Ferragosto, Firenze-Viareggio, disputata su un percorso di 180 km.

Meris della squadras Mbhbank Colpack Ballan Csb, ha battuto al secondo posto Federico Guzzo della Us Trevigiani Energiapura Marchiol e al terzo posto Emanuele Ansaloni del Team Technipes InemiliaRomagna.

La partenza da Firenze ha avuto 147 corridori al via con 27 squadre presenti di cui due straniere, una portoghese e all'ultimo momento una ucraina che ha sostituito quella messicana inizialmente prevista. Corsa combattuta con un plotoncino di fuggitivi che si è staccato dal resto del gruppo già dopo le prime fasi di gara. Prima erano sette atleti, poi se ne è aggiunto un altro ed alla fine negli ultimi chilometri si sono presentati 12 ciclisti al traguardo in piazza Mazzini per la volata, precedendo il gruppo leggermente distanziato e che non è riuscito a riprenderli dopo un inseguimento molto tirato.

Il Gran Premio della Montagna è stato vinto da Francesco Carollo.



