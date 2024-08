Tir si ribalta dopo scontro, Aurelia 'invasa' da carico pomodori

Aurelia 'invasa' dai pomodori per un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio all'altezza dello svincolo per Orbetello (Grosseto), in Maremma, che ha visto coinvolti un auto ed un tir.

Nello scontro l'autovettura con a bordo è finita fuori strada, mentre il mezzo pesante, che trasportava pomodori, si è ribaltato sulla carreggiata spargendo tutto il carico su entrambe le corsie in direzione nord e con la cabina di guida nella fossetta laterale.

All'interno del tir è rimasto incastrato l'autista che è stato estratto dopo circa 3 ore di lavoro delle squadre dei vigili del fuoco intervenute anche con una autogru dei comandi di Livorno e Siena. Le operazioni di rimozione del mezzo pesante di sono protratte fino alle 5:30 di questa mattina. L'autista del mezzo pesante è stato affidato al personale del 118 e trasportato con l'elicottero Pegaso all'ospedale di Siena.





