Ferragosto, chiusa di notte spiaggia le Dune a Forte dei Marmi

Ordinanza di chiusura notturna nei giorni di Ferragosto a Forte dei Marmi (Lucca) della spiaggia libera de Le Dune, arenile di pregio ambientale dove in passato venivano organizzate feste notturne e dove si verificano spesso vandalismi. Il sindaco Bruno Murzi ha stabilito il divieto di accesso dal 12 al 20 agosto nella fascia oraria dalle ore 21 alle ore per "evitare precarie condizioni igienico sanitarie e pericolo per l'incolumità pubblica". Oltre ai danneggiamenti e allo sporco, nei party spontanei in spiaggia fatti i precedenti Ferragosto, poi rimanevano rifiuti per terra.

Le Dune - dette così per dei rilievi sabbiosi naturali - sono Area Protetta e vi sono stati in passato pure individuati nidi di tartarughe Caretta Caretta.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA