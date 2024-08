Proseguirà fino al 16 agosto il codice rosso per il caldo a Firenze: è quanto prevede il nuovo bollettino pubblicato dal Ministero della salute, ripreso da Palazzo Vecchio in una nota. Per quanto riguarda stamani la temperatura più elevata si è avuta alle 11.30 alla stazione Firenze Orto Botanico, con 36,3 gradi.



