Auto a fuoco dopo incidente nel Pisano, un morto

Una persona è morta carbonizzata in seguito ad un incidente stradale avvenuto questa notte intorno alle 2:40 in via Provinciale Calcesana, nel Comune di San Giuliano Terme (Pisa). L'auto ha perso il controllo, ribaltandosi e finendo fuori strada e si è poi incendiata, propagando le fiamme nell'area circostante.

Sul posto i vigili del fuoco che hanno estinto le fiamme, rinvenendo il corpo carbonizzato di una persona all'interno dell'autovettura. Sul posto anche la polizia di Stato per i rilievi.



