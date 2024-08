Palio Siena, sorte bacia Selva in assegnazione dei cavalli

Assegnati i cavalli alle 10 contrade che correranno il Palio di Siena del 16 agosto dedicato alla Madonna dell'Assunta. La sorte ha baciato la contrada della Selva a cui è andato l'unico cavallo già vittorioso in piazza del Campo fra quelli scelti nella tratta di stamani. E' Tabacco, che era stato trionfante con l'Onda e il fantino Brigante nella carriera del 2 luglio di quest'anno.

Oggi, oltre a quelli della Selva, esultano anche i contradaioli di Valdimontone, Istrice e Oca a cui sono andati in sorte cavalli ritenuti tra i più forti, rispettivamente Veranu, Viso d'Angelo e Ares Elce.

Le altre assegnazioni sono state Zentiles al Leocorno, Brivido Sardo al Nicchio, Benitos alla Lupa, Zenis alla Civetta, Canarinu all'Onda, Comancio alla Chiocciola. I primi accoppiamenti cavalli-fantini saranno ufficiali solo con la prima prova in programma questa sera alle 19,15 quando le contrade sveleranno definitivamente i loro portacolori.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA