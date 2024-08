Palio Siena, la contrada della Lupa vince la prima prova

E' stata la contrada della Lupa con Dino Pes detto Velluto sul cavallo Benitos a vincere la prima prova del Palio di Siena in vista della Carriera del 16 agosto.

Buona la partenza del Valdimontone che ha mantenuto la prima posizione fino alla prima curva del Casato quando è sopraggiunta la Lupa che ha preso la testa della corsa per mantenerla fino al termine del terzo giro.

Ufficializzate le accoppiate cavallo-fantino decise nel pomeriggio dopo l'assegnazione dei cavalli alle contrade: Giovanni Atzeni detto Tittia su Viso d'Angelo nell'Istrice, Carlo Sanna detto Brigante su Ares Elce nell'Oca, Jonatan Bartoletti detto Scompiglio su Veranu nel Valdimontone, Elias Mannucci detto Turbine su Zentiles nel Leocorno, Enrico Bruschelli detto Bellocchio su Zenis nella Civetta, Sebastiano Murtas detto Grandine su Canarinu nell'Onda, Federico Guglielmi detto Tamurè su Brivido Sardo nel Nicchio, Dino Pes detto Velluto su Benitos nella Lupa, Giuseppe Zedde detto Gingillo su Comancio nella Chiocciola e l'esordiente Andrea Sanna sul cavallo vincente nel Palio del 2 Luglio Tabacco nella contrada della Selva. Domani, alle 9, è in programma la seconda prova.





