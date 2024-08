Incendio boschivo nell'Aretino, il vento spinge le fiamme

Un incendio, definito critico, è in corso in località Treggiano, nel comune di Piandiscò (Arezzo). Le fiamme sospinte dal vento si stanno rapidamente propagando in un bosco di querce misto a pini. La Sala operativa provinciale ha inviato 10 squadre di volontariato antincendi boschivi e operai forestali della Unione Comuni Pratomagno. Presenti anche squadre di vigili del fuoco. Una densa colonna di fumo nero si è alzata dal luogo dell'incendio.

Un direttore operazioni dell'organizzazione regionale antincendi, spiega una nota, gestirà il coordinamento delle squadre e di tre elicotteri della flotta regionale assegnati dalla sala operativa regionale. Attivata la procedura del coordinamento assistito che prevede l'impiego di figure specializzate. In questo momento un analista di sala sta fornendo al direttore delle operazioni una serie di informazioni meteo necessarie a prevedere il possibile sviluppo nelle prossime ore dell'incendio in modo da stabilire strategie di attacco e spegnimento con ulteriori squadre e mezzi aerei o con modalità di attacco indiretto con realizzazione di fasce pulite dalla vegetazione e con impiego di ulteriori figure specializzate.



