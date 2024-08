Giornata di incendi in Toscana, 3 roghi da Colonnata ad Asciano

Giornata di incendi boschivi in Toscana dove sono scoppiati tre roghi. Uno è stato domato sulle Apuane a Colonnata, sulle colline di Carrara (Massa Carrara).

Sul posto è intervenuto per diverse ore un elicottero della flotta regionale che ha effettuato alcuni sganci di contenimento. Quattro gli ettari distrutti. Un altro incendio ha bruciato, secondo le prime stime, 10 ettari di bosco a Pian di Scò (Arezzo), dove sono intervenuti un Canadair e tre elicotteri, insieme a 25 squadre di volontariato antincendi boschivi, operai forestali e vigili del fuoco, coordinati da cinque direttori. Le operazioni di bonifica e controllo proseguiranno fino a domattina. Il terzo incendio è scoppiato sulle colline di Asciano (Siena), interessando una vasta area di sterpaglie, macchie e bosco. Sul posto operano 9 squadre antincendi e un elicottero della flotta regionale e vigili del fuoco. La linea ferroviaria della zona è stata chiusa e le operazioni di spegnimento sono complicate dal vento teso. Questa mattina è stato portato sotto controllo l'incendio di bosco che si era sviluppato ieri sera intorno alla zona di via Vacchereccia a Massa e Cozzile (Pistoia), un'area densamente abitata.



