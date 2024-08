Droga, arrestato con mezzo chilo di cocaina in auto a Firenze

Circola indisturbato con mezzo chilo di cocaina in auto a Firenze, ma alla fine lo individua una pattuglia della guardia di finanza che decide di controllarlo per il comportamento sospetto che stava avendo alla guida dell'auto. Lo hanno scoperto tra Novoli e Rifredi. Con l'ispezione dei bagagli, i finanzieri hanno trovato la cocaina e denaro contante per 49.750 euro, probabile provento di spaccio.

Il soggetto, un italiano con precedenti, è stato arrestato e portato a Sollicciano. Droga e denaro sono stati messi sotto sequestro. Sono stati i finanzieri della Compagnia di Pronto Impiego a intuire la necessità di sottoporre a controllo il conducente che si muoveva in modo sospetto per le strade del Quartiere 5.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA